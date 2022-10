Feuchtwangen. Das neue Programm der Konzertreihe KunstKlang verbindet einmal mehr hochkarätige Künstlerinnen und Künstler mit einmaligen Programmen. Es beginnt im Dezember mit einem besonderen Konzert am 3. Advent: Mit „Fröhliche Weihnacht überall“ ist das Weihnachtskonzert am Sonntag, 11. Dezember, um 19 Uhr, in der Stiftskirche überschrieben, in dem die künstlerische Leiterin Christiane Karg selbst zu hören sein wird. Begleitet wird die Sopranistin von Gerold Huber am Flügel.

Weihnachten hat Komponisten aller Epochen beeinflusst. Die Rezeption der Geburt Christi wird in Unterhaltungsmusik sowie in der ernsten Musik alljährlich zum Bestandteil (vor-)weihnachtlicher Praktiken. Christiane Karg hat im Laufe ihrer Karriere herausgefunden, dass die Gattung des Kunstlieds im Kontext mit Weihnachten in der gängigen Betrachtung und Darbietung von Weihnachtsmusiken wenig Beachtung findet. In Feuchtwangen beschenkt sie das Publikum mit zahlreichen Werken von Peter Cornelius und Liedern von Engelbert Humperdinck, Max Reger, Hugo Wolf, Richard Strauss, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Robert Schumann, die die Geburt Christi thematisieren und bislang nur selten zu Gehör gebracht werden. Karten fur das Weihnachtskonzert und alle Konzerte der Reihe KunstKlang sind im Kulturburo, Marktplatz 2, 91555 Feuchtwangen erhältlich. Das Kartenbüro ist unter Telefon 09852/90444 und per E-Mail an kulturamt@feuchtwangen erreichbar. Informationen zu den Konzerten gibt es zudem auf www.kunstklang-feuchtwangen.de

Die Sopranistin Christiane Karg ist künstlerische Leiterin der Konzertreihe KunstKlang. © Gisela Schenker