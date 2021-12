Aub. Zur 18. Auflage des bundesweiten Vorlesetags hatte die 2. Klasse der Grundschule Aub mit Landrat Thomas Eberth einen ganz besonderen Vorleser gewonnen.

Der brachte – passend zum Jahresmotto „Freundschaft und Zusammenhalt“ – das Kinderbuch „Eins über mir“ von Christian Duda mit und las eine komplette Schulstunde lang lustige Geschichten daraus vor. Zum Ende der Lesestunde freuten sich die Schüler über das Buch, das sie nun gemeinsam mit der Lehrerin zu Ende lesen wollen.

„Lesen lernen ist eine der wichtigsten Entwicklungen in eurem Leben“, erklärte Landrat Thomas Eberth den Kindern noch vor der Lesestunde.

„Denn beim Schmökern in einem Buch könnt ihr in Phantasiewelten eintauchen, sei es als Pirat, Meerjungfrau, Astronaut oder was auch immer ihr euch vorstellen könnt.“ Landrat Eberth befand sich an diesem Tag als Lesepate übrigens in bester Gesellschaft: Auch der Auber Bürgermeister Roman Menth und sein Amtskollege aus Gelchsheim Roland Nöth, fanden begeisterte kleine Zuhörer. Am Ende der Lesestunde in Aub überreichten Landrat und Bürgermeister den Klassen altersgerechten Lesestoff. Die Schülerinnen und Schüler bedankten sich gemeinsam mit Schulleiterin Anett Dymaller im Gegenzug bei den Vorlesern mit einer Urkunde und einem Glas Honig.

