Freude über 150 000 Euro Überschuss

Igersheim. „Alle Jahre wieder . . .“ – so beginnt nicht nur ein bekanntes Weihnachtslied. Denn alle zwölf Monate bekommt es die Igersheimer Bürgervertretung auch mit dem Betriebsplan für den Gemeindewald für das kommende Jahr zu tun. Patrick Halbauer, stellvertretender Leiter des Kreisforstamtes Main-Tauber, und Gemeindeförster Klemens Aubele legten den Räten die aktuelle Situation dar.

Erfreuliche Zahlen

Was den Vollzug für 2021 angehe, wartete Halbauer mit erfreulichen Zahlen auf. Ursprünglich war von einem Minus von 50 000 Euro ausgegangen worden, dank mehrerer Sondereffekte (Bundeswaldprämie, Kulturförderung oder Holzerlöse) sei jedoch unterm Strich ein Plus von 150 000 Euro erwirtschaftet worden – eine durchaus erfreuliche Bilanz.

Das zu Ende gehende Jahr sei allerdings wieder von zahlreichen Witterungsextremen geprägt gewesen – Schnee im April, Hitzewelle Mitte Juli, heißer Oktober. All dies erschwere die Arbeit im Wald ganz erheblich, ließ Halbauer durchblicken – auch deswegen, weil ganz einfach die Niederschläge gefehlt hätten. Neben der Dürre würde auch der zunehmende Insektenbefall arg zu schaffen machen.

Die Arbeit in den Kulturen und Jungbeständen sei 2022 ein Schwerpunkt gewesen – vor allem die Pflege der jungen Eichenmischbestände. Weiterhin habe der außergewöhnliche Witterungsverlauf deutlich aufgezeigt, welche Baumarten in der hiesigen Region an ihre Grenzen kämen. Der Umbau von Fichten-, Buchen-, Eschen- und Bergahornwälder hin zu Klima toleranten Mischbeständen, deren Begründung und Pflege, werde auch in den kommenden Jahren eine Hauptaufgabe im Igersheimer Gemeindewald sein. Auf die Frage eines Rates, was denn Klima resistente Baumarten seien, meinte der stellvertreten Amtsleiter, dass „es hierfür kein Patentrezept gibt“. Es müssten Gewächse sein, die mit der Bodenstruktur, der Temperatur und den Niederschlägen gut zurechtkämen. Er plädiere vor allem für Laubhölzer und rate von Monokulturen ab. Optimal seien aus seiner Sicht zwei bis drei Arten als Hauptbestand unter Beimischung weiterer Baumsorten.

Genaue Planung schwierig

Für Gemeindeförster Aubele sei eine genaue Planung für das kommende Jahr fast nicht möglich, wie er verlauten ließ. Er und seine Mitstreiter hätten sich mit immer mehr Problemen zu befassen, wodurch die Arbeit im Wald keinesfalls erleichtert werde. So seien inzwischen die Buchen teilweise stark geschädigt, das Eschentriebsterben schreite weiter voran und immer mehr Fichten seien vom Borkenkäfer befallen. Zu einer zunehmenden Gefahr entwickle sich auch der Tannenborkenkäfer, führte Aubele weiter aus.

Und dann versuchte Klemens Aubele, die Planung für 2023 zu erläutern – unter der Prämisse, dass es zu keinen außergewöhnlichen Vorkommnissen kommen sollte, was aber kaum vorstellbar sei.

Es werde von einem Einschlag von 2300 Festmeter ausgegangen, hinzu gesellten sich die Nutzung abgängiger Fichtenreste und Schadbuchenbestände. Ebenso gelte es, Vorratspflege zu betreiben und Jungbestände zur Förderung der Zukunftsbäume zu durchforsten. Was die Kulturen angehe, seien 7800 Pflanzungen vorgesehen, davon 1000 Nachbesserungen wegen der Trockenheit 2022. Auf etwa 35 Hektar gebe es Kultursicherungen und auch auf den Wildschutz müsse ein Auge geworfen werden. Bei den Neupflanzungen seien drei Viertel Laubbäume (Eichen, Kirschen, Elsbeere oder Nuss) und ein Viertel Nadelgehölze (Douglasie, Lärche, Schwarzkiefer).

Wichtige Bestandspflege

Bei der Bestandspflege werde, so Aubele weiter, auf zehn Hektar die Eichennaturverjüngung gefördert. Ebenso gebe es Pflegedurchgänge in Mischbeständen und die Schlagpflege dürfe nicht außer Acht gelassen werden. Und auch bei der Erschließeng müsse Hand angelegt werden – bei Bedarf Wegunterhaltung, Schneiden von Lichtraumprofil sowie Erneuerung der Sperr- und Wegschilder.

Verlust einkalkuliert

Nach jetzigem Stand werde für das kommende Jahr ein Verlust von 36 000 Euro einkalkuliert. Der waldbaulich wichtige Aufwand für die Pflege der Kulturen und Jungbestände werde mit etwa 80 000 Euro in den kommenden Jahren der größte Posten bei den Ausgaben bleiben.

Georg Schumann lobte für das Gremium die Arbeit der Forstexperten. Und er brachte Experimente mit Baumarten, denen der Klimawandel besser bekomme, ins Spiel. Hier könnten auch fremdländische Gewächse durchaus zum Einsatz kommen.