Freilandmuseum Wackershofen öffnet

Wackershofen. Die Corona-Inzidenzwerte fallen landes- und bundesweit, nun endlich auch im Landkreis Schwäbisch Hall. Daher können auch Museen wieder öffnen. Das Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen wird, sofern sich der Trend der niedrigen beziehungsweise fallenden Inzidenzzahlen fortsetzt, ab Mittwoch, 2. Juni, von 10 bis 18 Uhr seine Pforten öffnen. Der Sicherheit der Besucher wird mit einer Reihe von Schutzmaßnahmen Sorge getragen. Die wichtigste Voraussetzung für den Museumsbesuch ist, dass beim Erwerb einer Eintrittskarte ein tagesaktuelles negatives Corona-Testergebnis vorgelegt werden muss. Für Personen mit vollständigem Impfschutz oder überstandener Coronainfektion, die darüber Nachweise vorlegen können, entfällt die Testpflicht. In den historischen Gebäuden und Ausstellungen besteht die Pflicht, einen Mund-Nase-Schutz (OP-Maske oder FFP-2) zu tragen. Grundsätzlich gelten in allen Museumsbereichen die bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Über die Website des Freilandmuseums werden aktuelle Informationen aus dem Freilandmuseum angeboten. Bild: Museum

