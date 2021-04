Freikirchen, Sekten und Mythen

Region Hohenlohe. Pfarrer Andreas Oelze ist seit Anfang 2021 der neue Beauftragte für Weltanschauungsfragen der Württembergischen Landeskirche – in Nachfolge von Pfarrerin Annette Kick. Gelegenheit ihn und seine Arbeit näher kennen zu lernen, gibt es am Montag, 3. Mai.

Das Evangelische Bildungswerk Hohenlohe lädt um 19.30 Uhr zu einem Online-Vortrag mit Pfarrer Oelze ein. Er wird über das Thema „Religiöse Vielfalt – Zwischen Freikirchen, Sekten und Verschwörungsmythen“ sprechen. Dieses Thema ist hochaktuell, denn unsere Gesellschaft wird auch in religiöser Hinsicht immer vielfältiger – wir leben unsere Glauben in einer bunten Welt der Religionen und Weltanschauungen. Anders als noch vor 50 Jahren tummeln sich heute auf dem Markt der religiösen Möglichkeiten zahllose Anbieter von Sinn, Lebensglück, Heilung und letztgültigen Antworten. Manches an dieser Vielfalt erleben wir als bereichernd und belebend. Aber unter all diesen Angeboten sind auch etliche, die konfliktträchtig oder gar gefährlich sind.