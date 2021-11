Frei nach Goethes Faust

Aub. Der Puppenspieler Thomas Glasmeyer gastiert am Sonntag, 14. November, um 18 Uhr bei Ars musica in Aub. Der Eintritt ist frei.

Das Motto lautet „Fauste – Spiel mit Puppen frei nach Goethe“. Frei nach Goethe wird, in einer neu erstellten Textversion, die alte Geschichte von Heinrich Faust erzählt, der seine Seele dem Teufel verkauft, um Erkenntnis, vor allem aber Spaß zu gewinnen. Das klappt, auch in dieser Bearbeitung, nur bedingt, denn Faust zeigt Gewissen. Um die Verwirrung perfekt zu machen, werden noch Elemente aus Faust II hinzugemixt, die in der Regel eh’ niemand kapiert – nicht einmal Mephisto, weshalb der am Ende auch in die Röhre schaut. Also alles beim Alten. Regie: Martin Menner, Musik: Wolfgang Salomon, Text, Ausstattung und Spiel: Thomas Glasmeyer.

Der Puppenspieler Thomas Glasmeyer gastiert am Sonntag, 14. November, bei ars musica in Aub. © Martin Menner

Reservierung per e.mail unter wulftange@t-online.de. Zutritt nur bei Akzeptanz der zu diesem Zeitpunkt geltenden Hygienebestimmungen.