Aub. In der Auber Spitalkirche gibt es am Sonntag, 24. Oktober um 16 Uhr ein Konzert unter dem Titel „Es blühn drei Rosen“ mit dem Frauenchor „Ars Musica“ unter der Leitung von Regine Hangstein (Eintritt frei). Wer die Konzerte des Chors kennt, weiß, dass ihn selten zu hörende Musik für Frauenensembles erwartet – geistliche Musik als auch weltliche Weisen, ein- und vielstimmiger Gesang in immer neuer, abwechslungsreicher Klangkombination.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1