Frau mit Waffe bedroht

Rothenburg. Ein zunächst Unbekannter hatte am 18. Januar im Stadtgebiet Rothenburg eine Frau bedroht. Nun führten Ermittlungen der Ansbacher Kriminalpolizei zur Festnahme eines 23-jährigen Tatverdächtigen. Gegen 21.15 Uhr am 18. Januar hatte ein Passant am Dombühler Bahnhof einen Mann bemerkt, der womöglich ein Gewehr bei sich trug. Der Mann soll die Gleise entlang gelaufen sein und hatte sich bis zum Eintreffen einer Polizeistreife unerkannt entfernt. Gegen 21.55 Uhr erhielt die Polizei über Notruf eine weitere Mitteilung über einen bewaffneten Mann. Der Unbekannte soll in Rothenburg in der Ansbacher Straße unter Vorhalt einer Langwaffe von einer Frau die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Die Frau schaffte es durch Schreien, den Täter ohne Beute in die Flucht zu schlagen. Sie selbst blieb unverletzt. Im Verlauf der Ermittlungen gelang es der Ansbacher Kriminalpolizei nun, einen 23-jährigen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Ansbach zu identifizieren. Dieser wurde festgenommen und der Ermittlungsrichterin vorgeführt. Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass es sich bei der Person, die in Dombühl mit einer Langwaffe gesichtet wurde, ebenfalls um den 23-Jährigen handelte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1