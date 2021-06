Frau gibt Bankdaten preis

Rothenburg. Eine 52-jährige Frau bemerkte, nachdem sie ihre Kontoauszüge geprüft hatte, dass dort in mehreren Schritten Abbuchungen von insgesamt etwa 26 000 Euro auf ein ausländisches Konto getätigt worden waren. Sie hatte vorher einen Brief bekommen, in dem sie gebeten wurde, ihre Bankdaten zu überprüfen. Da der Brief richtige Informationen über die Bank und Kontodaten enthielt, schöpfte sie keinen Verdacht. Der zusätzliche Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters, ließ das Ganze nochmals glaubwürdiger erscheinen. Sie gab ihre Daten an und sandte den Brief zurück. Jetzt versucht die Bank, die Buchungen zu stornieren, so dass kein Vermögensschaden entsteht. Die weiteren Ermittlungen sind angelaufen.

