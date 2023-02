„Französische Romantik“ für Harfe und Cello

Künzelsau. Emilie Jaulmes, Solo-Harfenistin der Stuttgarter Philharmoniker, und Felix Thiedemann, Violoncello, spielen am Sonntag, 26. Februar, um 18 Uhr in der Johanneskirche Künzelsau ein Konzert mit Werken von Camille Saint-Saëns, Charles Gounod, Gabriel Fauré und anderen.

Für Cello und Harfe gibt es nur wenig originale Literatur aus den letzten Jahrhunderten. Es gibt aber, vor allem in der französischen Romantik, viele Werke, die sich hervorragend für diese Besetzung eignen. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts zeigen immer mehr Komponisten Interesse und schreiben Werke für diese besondere Instrumentenkombination. Auf dem Konzertprogramm stehen vor allem Werke aus der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: von Camille Saint-Saens berühmten „Schwan“ (aus dem Karneval der Tiere) und „Allegro appassionato“ bis zu Faurés „Après un Rêve“. Das Programm wird ergänzt durch Werke von J. S. Bach, A. Piazzolla und B. Smetana.

Emilie Jaulmes stammt aus Grenoble. Sie studierte in Paris, Rotterdam, Detmold und Bloomington. Erste Orchestererfahrung sammelte sie als Akademistin bei den Münchner Philharmonikern. Seit 2006 ist sie Soloharfenistin der Stuttgarter Philharmoniker, mit denen sie auch mehrfach solistisch auftrat. Als Aushilfe ist sie unter anderen bei den Rundfunksymphonieorchestern des BR, HR, SWR, DSO, dem Mahler Chamber Orchestra und anderen präsent. Emilie Jaulmes spielte unter bedeutenden Dirigenten wie Zubin Mehta, Pierre Boulez, Kurt Masur, Christian Thielemann u.a. Zwei CD-Einspielungen mit Werken für Harfe solo zeugen von ihrer hohen Musikalität und ihrem schönen Klang.

Felix Thiedemann, aufgewachsen in Tübingen, erhielt ersten Cello-Unterricht mit sechs Jahren in der Tübinger Musikschule. Nach einem Musikstudium in Weimar, Frankfurt/M., Paris und Trossingen (bei Mario de Secondi) erhielt er 2013 das Diplom und studierte danach „Historische Aufführungspraxis“ bei Kristin von der Goltz in München. 2016 schloss er sein Masterstudium erfolgreich ab. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.