Fragwürdiges Vorgehen

Das Ausmaß der Zerstörung der Hecken besonders an den Straßenrändern übertrifft in diesem Jahr alles, was man in den letzten Jahren schon hilflos mit ansehen musste. Es fühlt sich an, als würde ein Kampf gegen die Natur geführt. Es wurden große Heckenbereiche im Rahmen der alljährlichen sogenannten Pflegemaßnahmen ohne mir ersichtlichen Grund vollständig platt gemacht oder geht es vordergründig gar nicht um die Pflege? Die in diesen Bereichen meist jungen und gesunden Bäume fielen der Kettensäge gleich mit zum Opfer.

Eine Hecke wächst teilweise wieder nach, aber die Bäume meistens nicht mehr. Hecken allgemein sind für Vögel ein Paradies, denn dort finden sie Schutz und die idealen Voraussetzungen für den Nestbau. Die so massakrierten Hecken sind für Vögel und andere Kleinlebewesen über viele Jahre nicht mehr nutzbar und es wird ihnen damit regelrecht die Lebensgrundlage entzogen. Das teilweise auf den Stock beziehungsweise auf den Boden setzen der Hecken halte ich für sehr fragwürdig.

Ein überlegtes Herausnehmen von altem und abgestorbenem Holz oder Einkürzungen wäre zwar etwas aufwendiger und man müsste dazu den Verstand einschalten, würde aber die Hecke in ihrer Substanz erhalten.

Auch gesunde Straßenbäume/Bäume allgemein, die für niemanden eine Gefahr oder ein Hindernis darstellen, finden keine Gnade mehr und Neuanpflanzungen sieht man nur noch sehr selten. Warum lässt man die Natur nicht in Ruhe und greift nur dort ein, wo eine Gefährdung zum Beispiel für den Straßenverkehr besteht. Warum ist der Mensch heute so zerstörerisch und gedankenlos gegen die Natur/Umwelt eingestellt, anstatt in Harmonie mit ihr zu leben? Wann wird dieser jährlich in der Winterzeit immer wieder stattfindende Wahnsinn endlich unterbunden?