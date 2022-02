Fotoclub stellt im RothenburgMuseum aus

Rothenburg. Mit der Wiedereröffnung des RothenburgMuseums ab dem 28. Februar (täglich geöffnet von 13 bis 16 Uhr) ist auch die Sonderschau des Fotoclubs Rothenburg im Rahmen der Ausstellung „Pittoresk“ nun bis zum 24. April erstmals durchgängig zu sehen.

„Rothenburg und Umgebung bieten eine Fülle von Motiven, die zum Begriff Pittoresk passen. Es war daher dem Fotoclub Rothenburg eine angenehme Herausforderung, mit einer Ausstellung die Thematik zu bereichern“, freut sich der Vereinsvorsitzende Richard Rummel. Bei der Auswahl der letztlich 31 großflächigen Rothenburg-Fotografien konnte der Fotoclub auf 180 ursprünglich eingereichte Exklusivaufnahmen zurückgreifen. Die Motive in der jetzigen Ausstellung sind erstmals zu sehen. „Wir konnten uns großteils am Anfang unter dem Begriff „Pittoresk“ nichts Genaues vorstellen. Nach einem Online-Treffen zusammen mit dem damaligen Leiter des RothenburgMuseums Dr. Möhring, der uns Grundsätze der pittoresken Bildgestaltung erklärt hat, wurden wir aktiv: Etliche Clubmitglieder machten sich auf und suchten pittoreske Motive in und um Rothenburg.“

Die besten Motive gibt es nun zu sehen – und können laut Richard Rummel auch online angeschaut und bestellt werden: „Sie finden die meisten Bilder auf einer Web-Galerie und können diese in verschiedenen Formaten, Postkarte, Alu Dibond, in Acryl Glas oder als Printdruck in verschieden Größen bestellen. Erreichbar ist die Seite via www.fotoclubrothenburg.de, im Ausstellungsbereich gibt es einen QR-Code, der direkt zur Bildauswahl führt.“

Um das RothenburgMuseum stärker im kommunalen Geschehen zu verankern und gleichzeitig den Bürgern eine Plattform für ihre kulturellen und künstlerischen Belange zu geben, wurde ein Galerieraum eingerichtet. Derzeit bespielen die Mitglieder des Rothenburger Fotoclubs diesen Raum im Rahmen der Sonderschau »Pittoresk! Selbstbild- Fremdbild- Wiederaneignung«.

Die Ausstellung lädt im Rahmen der Themenjahre »Pittoresk!« dazu ein, sich mit dem Bild Rothenburgs auseinanderzusetzen. In ihren 31 großformatigen Abzügen zeigen die zwölf an der Ausstellung beteiligten Fotografinnen Fotografen Motive, welche die Tauberstadt sowohl aus einigen bekannten, aber auch zahlreichen neuen Perspektiven beleuchten. Ausstellungsdauer: bis 24. April. Kontakt: Telefon 9861/939043, e-mail museum@rothenburg.de