Fortbildungen für Übungsleiter

Hohenlohe. Der Turngau Hohenlohe veranstaltet für Kurzentschlossene, zwei ganztägige Fortbildungen. Am Samstag, 30. April, findet die Fortbildung „Alles was rund ist“ KF-83-2200-0-0379/22 für Übungsleiter im Kinderturnen statt. Es werden vielseitige Spiel-und Bewegungsideen mit Bällen und anderen attraktiven Spielobjekten für Stunden im Kleinkinderturnen vermittelt. Diese Fortbildung, die auch für Neueinsteiger im Kinderturnen geeignet ist, wird geleitet von Claudia Schwarz. Lehrgangsort ist Michelfeld. „Fitnesstraining mit Jumping“ GF-83-1200-0-0840/22 am 14. Mai in Öhringen mit der Referentin Heike Preuninger, beinhaltet das Thema Springen am Mini-Trampolin. Solche Trampoline gibt es mittlerweile in vielen Haushalten, Therapieeinrichtungen und Sportvereinen. Ein Fitnesstraining mit Hilfe des Mini-Trampolins eignet sich für ein Ausdauer- und Abnehmtraining und lässt sich auch in den Fitnesszirkel einbauen. Mit Musik erlebt man Spaß an der Bewegung und dabei werden Koordination, Balance und Kraftausdauer trainiert. Für Onlinemeldungen im Gymnet sollte man folgenden Link mit der jeweiligen Gymnetnummer verwenden https://events.dtb-gymnet.de. Weitere Informationen bei Lehrwartin Uschi Greth-Zubke, Telefon 07941/6492916, Email greth-zubke@gmx.de.

