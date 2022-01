Odenwald-Tauber. Wer sich mit der Geschichte seiner Heimat, eines bestimmten Ortes oder einer Familie auseinandersetzt, wird über kurz oder lang auch auf die Institution der Archive stoßen. An diesem Punkt kann eine faszinierende Entdeckungsreise in die Vergangenheit beginnen. Zugleich stellen sich zahlreiche Fragen: Wohin kann ich mich mit meinen Fragen wenden? Wie funktioniert ein Archiv? Wie ist es aufgebaut?

Ein Grundkurs – in Kooperation mit den Volkshochschulen Bad Mergentheim und Öhringen sowie mit „Hohenlohe historisch. Freundeskreis des Hohenlohe-Zentralarchivs Neuenstein“ – klärt die wichtigsten und häufigsten Fragen in kompetenter und verständlicher Form, damit die ersten Schritte zur selbstständigen Recherche gelingen. Dieser Kurs findet am Freitag, 21. Januar, von 16 bis 19 Uhr online statt. Referenten sind Dr. Ulrich Schludi und Jan Wiechert. Anmeldungen sind unter https://eveeno.com/hzan-seminar_forschen_im_archiv möglich.

Nähere Informationen gibt es auch beim Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein (Telefon 07942/947800).