Sie klingen, als kämen sie direkt von den Hügeln der Appalachen – doch die Musiker von „Old Salt“ stammen größtenteils aus Ghent in Belgien. Erstaunlich, wie das Quartett den Folk-Sound Amerikas – von New Orleans über die Bergregionen bis in die Großstädte des Nordostens der USA – eingesogen, adaptiert und transformiert hat.

Die Kunst von „Old Salt“ ist in jedem Fall grenzüberschreitend

...