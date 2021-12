Förderverein hat breites Aufgabenspektrum

Röttingen. Neuwahlen gab es beim Förderverein der Grundschule Röttingen. Nadja Lehmann und Daphne Wolfram übernehmen den Vorsitz.

Damals hieß sie noch Stückert, und es kostete sie erst einmal erhebliche logistische Überlegungen, als Praktikantin den weiten Weg von der Uni in Würzburg nach Röttingen an die dortige Grundschule zu finden.

Im März 2011 absolvierte sie unter der Anleitung von Schulleiter und Praktikumslehrer Wolfgang Schmock ein dreiwöchiges Blockpraktikum in der Klasse 4a. Vom ersten Moment an unterlag sie der Faszination der Grundschule Röttingen, an der sie eine ebenso herzliche wie an Bildung interessierte Schulfamilie erlebte.

Mit ihren offenen Unterrichtskonzepten, mit der Kultur des Vertrauens und mit dem Raum als drittem Pädagogen verkörperte die Grundschule das, was sie sich im Laufe ihres Studiums an eigenen pädagogischen Vorstellungen zurechtgebastelt hatte. Da war es nur konsequent, dass die mittlerweile verheiratete Nadja Lehmann ihre Bewerbung ausschließlich an die Grundschule Röttingen richtete – und Erfolg hatte. Seit 2017 unterrichtet sie in Teilzeit an der Grundschule.

„Wer ein System nutzt, muss es stützen“, sagt sie, stellt sich mit der Wahl zur Vorsitzenden des Fördervereins in den Dienst dieser guten Sache, unterstreicht damit gleichzeitig die Bedeutung des Fördervereins weit über das Pekuniäre hinaus und setzt sich für ein gutes Miteinander in der Schulfamilie, für eine an gemeinsamen Zielen orientierte Kooperation und für konstruktives Gestalten einer am Kind ausgerichteten Schulgemeinschaft ein.

Ihr zur Seite steht als stellvertretende Vorsitzende Daphne Wolfram, Sozialpädagogin, die – ebenfalls seit 2017 – an der Grundschule als Leiterin der Offenen Ganztagsschule wirkt. Mit ihrer Aufgabe steht sie für individuelle Bedürfnisse der Kinder und familienfreundliche Betreuungsangebote. Gleichzeitig knüpft sie das Band zu den Ursprüngen des Fördervereins. Mit seiner finanziellen und seiner ideellen Unterstützung war es möglich, die heute als selbstverständlich angesehene Betreuung am Nachmittag ins Leben zu rufen. Über Jahre hinweg war es erklärtes Ziel der Gründungsvorsitzenden Johanna Weber und des Fördervereins, Kindern, denen schulische oder familiäre Problemsituationen zu schaffen machen, als Beitrag zur Teilhabe an Bildung und Gemeinschaft zur Seite zu stehen. Heute hat diese Aufgabe die Verwaltungsgemeinschaft Röttingen übernommen.

Verlagert, aber nicht weniger bedeutsam für die Schule, sind mittlerweile die Aufgabengebiete des Fördervereins. Er unterstützt soziale und künstlerische Projekte, übernimmt die finanzielle Verantwortung für Themenreihen, die Lehrern, Eltern und Schülern und Schülerinnen auch über die eigene Schule und den Ort Röttingen hinaus angeboten werden.

Der Förderverein fühlt sich zuständig für besondere Anschaffungen und er unterstützt schulische Veranstaltungen, die für die Kinder mit hohen Kosten verbunden sind. Insbesondere ist es dem Förderverein ein Anliegen, sich für bedürftige Kinder und Familien einzusetzen.

Nadja Lehmann und Daphne Wolfram treten die Nachfolge von Bettina Bumm und Julia Götz an, die beide nicht mehr für den Vorsitz kandidierten. Ihnen gebührte Dank: Vier Jahre lang hatten sie den Verein mit großem Erfolg angeführt und seine Ziele in bester Weise vertreten und umgesetzt. Die Wahlergebnisse im Einzelnen: Vorsitzende: Nadja Lehmann, Stellvertretende Vorsitzende: Daphne Wolfram, Kassenwart: Herbert Blau, Schriftführer: Wolfgang Schmock. Beisitzerinnen: Yvonne Hanft, Annette Braun, Michaela Foltys, Christian Bruder. Kassenprüfer: Josef Gessner, Ewald Hörmann.