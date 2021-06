FN-Video zu Coronavirus-Ausbruch in Niederstetten

Niederstetten. Der Dr. Jürgen-Rau-Kindergarten in Niederstetten steht seit Tagen in den Schlagzeilen des Main-Tauber-Kreises. Ein vermeintlicher Corona-Hotspot hat sich jetzt allerdings als weitaus weniger dramatisch als befürchtet herausgestellt.

Eine Reihentestung hatte zunächst ergeben, dass insgesamt 18 Kinder und sieben Mitarbeitende positiv sein sollen (wir berichteten). Doch bei einigen Tests gab es wohl Ungereimtheiten, berichten zahlreiche betroffene Familien.

Weitreichende Konsequenzen

Wegen dieser Fälle war die Inzidenz im Main-Tauber-Kreis wieder über 50 gerutscht, was wiederum weitere Konsequenzen nach sich gezogen hat. Unter anderem wurde auf Empfehlung des Sozialministeriums nicht wie geplant am Sonntag in die Öffnungsstufe 2 gewechselt, diese mögliche Lockerung wurde bis frühestens auf den 13. Juni verschoben. Unser Videoreporter Olivier Luksch hat sich mit dem Thema befasst und unter anderem mit betroffenen Familien gesprochen.

Sein Beitrag ist unter www.fnweb.de und den Youtube-Kanal der Fränkischen Nachrichten abrufbar.

