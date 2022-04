Fit in den Frühling

Bad Mergentheim. An der Volkshochschule starten eine Reihe interessanter Kurse. Neue Bewegungs- und Sportkurse für einen sanften Einstieg sind „Leichte rückenschonende Gymnastik“ und „Funktionsgymnastik bei Knie- und Hüftbeschwerden“, die jeweils am Montag, 25. April, beginnen. Deutlich fordernder ist „Strong Nation (TM) – Intensives Intervalltraining“, das ab Donnerstag, 28. April, die Teilnehmenden ins Schwitzen bringen will.

Wieder im Angebot sind „Fit Mix - ein präventives Ganzkörpertraining“, ab Donnerstag, 28. April; „Zumba – tanze dich fit!“ ab Mittwoch, 27. April, und ein zweiter „Zumba“-Kurs ab Donnerstag, 28. April. Alle vorgenannten Kurse bestehen aus jeweils zehn Einheiten. Zudem wird „Functioning- Happy Balance“ ab Dienstag, 26. April, als Morgenkurs mit neun Terminen und ab Donnerstag, 28. April, als Abendkurs mit zehn Terminen angeboten. Und an fünf Terminen geht es zum „Nordic Walking – Raus aus dem Alltag!“ ab Dienstag, 26. April.

Das Schulferienprogramm bietet „Discussion Club – für Schüler/innen der 10.-12. Klasse“ und in der „Prüfungsvorbereitung Englisch (Grammar) – 10. Klasse der Realschule“ mit jeweils vier Terminen. An drei Terminen wird „Französisch – für Schüler nach dem 1./2. Lernjahr“ angeboten und Grundschüler bis neun Jahre können an zwei Terminen sich beim „Gestalten mit Ton“ ausprobieren. Alle Ferienkurse starten am Dienstag, 19. April. Ein kreativer „Didgeridoo-Baukurs“ findet am Donnerstag, 28. April, statt. Weitere, virtuelle Einzeltermine sind ein Livestream der Reihe vhs.wissen.live zum Thema „Willkommen im Anthropozän“ am Dienstag, 26. April, und die Online-Veranstaltung „Kleider machen Leute!? Der wahre Preis der Billigmode“ am Mittwoch, 27. April.

Neu ist der Zusatzkurs „Deutsch B1.1.“ ab Mittwoch, 27. April, mit 20 Terminen. Für Teilnehmende in Schichtarbeit ist „Deutsch A1.1“ geeignet, der ab Dienstag, 26. April, an 15 Terminen stattfindet. Ein hybrider Kurs mit 16 Terminen ist „Deutsch A2.1 kompakt im Online- und Präsenzunterricht“, der am Samstag, 30. April, startet. Ein Kurs zur „Prüfungsvorbereitung telc Deutsch B2“ beginnt am Montag, 25. April und bietet an sechs Terminen Übungsmöglichkeiten für die Teilnehmenden. Anfängerkurse mit jeweils zehn Terminen werden angeboten: „Englisch A1.1“ ab Montag, 25. April, „Französisch A1.1.“ ab Donnerstag, 28. April, und „Farsi (Persisch)“ als Fortsetzungskurs für Anfänger startet am Freitag, 29. April.Information, Beratung und die Anmeldung zu allen Kursen ist unter Telefon 07931/574300 möglich oder online über die Internetseite www.vhsmgh.de. Während der Osterferien gelten geänderte Öffnungszeiten für das VHS-Büro: Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr.