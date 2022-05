Fisch als Glaubenssymbol

Lichtel/Schmerbach. Der Fisch als wichtiges Symbol des christlichen Glaubens stand im Zentrum der Konfirmationsgottesdienste in Lichtel und Schmerbach. Pfarrer Tilman Staak ging in seiner Predigt darauf ein, dass der Fisch im christlichen Glauben eine wichtige Rolle spielt - nicht zuletzt als Symbol für Jesus Christus. Er verglich dabei die Lebendigkeit der Konfirmanden mit der Beweglichkeit und Vitalität von Fischen. „Wenn ihr nun in die kommende Zeit schwimmt, dann schwimmt ihr nicht allein, sondern Jesus Christus begleitet euch, ja, er macht euch den Weg sogar frei und nimmt euch so manchen Druck!“, betonte Tilman Staak in seiner Predigt an beiden Orten. Wichtig sei es, auch nach der Konfirmation den Glauben lebendig zu halten und sich glaubenstechnisch auch immer wieder wachrütteln zu lassen.

Musikalisch reich gestaltet waren beide Gottesdienste: In Lichtel spielte neben Organistin Elfi Döhler auch die Fischli-Band. Der Männergesangverein Oberrimbach/Lichtel sang im Anschluss im Freien. In Schmerbach musizierten im Gottesdienst Organistin Stefanie Fastus und die Fischli-Band – im Freien waren nach dem Gottesdienst der Posaunenchor Blumweiler-Schmerbach und der Kirchenchor Schmerbach-Blumweiler zu hören. Das Grußwort des Kirchengemeinderates sprach in Lichtel Erna Reimer und in Schmerbach Markus Blumenstock. Vom Jugendkreis überbrachte in beiden Gottesdienst Lisa Bruder ein Grußwort.

Konfirmiert wurden in Lichtel Johanna Baumann, Mio Wegmann (beide Schonach), Emely Stein, Lea Meißner und René Kilian (alle Oberrimbach). In Schmerbach feierten ihre Konfirmation Luca Ehmann (Blumweiler), Amelie Haag, Michelle Girsig, und Nick Schürger (alle Schmerbach). ts

