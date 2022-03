Ein Feuer, welches am Mittwoch gegen 11.10 Uhr in einer Firmenhalle in der Jägergasse im Blaufeldener Ortsteil Billingsbach (Landkreis Schwäbisch Hall) ausgebrochen war, konnte gestern gegen 13:20 Uhr durch die Feuerwehr eingedämmt und unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehren aus Crailsheim, Blaufelden, Gerabronn und Schrozberg konnten eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern.

