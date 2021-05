Findlingsstein verschoben

Blaufelden. Zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, kam es zu einem Unfall, als ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Kaiserstraße in Blaufelden aus Richtung Bad Mergentheim kommend befuhr. An der Einmündung in die Bahnhofstraße wollte der Fahrzeuglenker hier in diese abbiegen. Dabei kam das Fahrzeug offenbar von der Fahrbahn ab, geriet nach links in den Grünstreifen und prallte gegen einen großen Findlingsstein. Dieser wurde durch den Aufprall um rund 1,50 Meter verschoben. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallfahrer von der Örtlichkeit.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen 3er-BMW älterer Bauart in der Farbe dunkelblau-metallic. Der Wagen dürfte im vorderen linken Bereich stark beschädigt sein. Zeugen sollen sich unter Telefon 07953/925010 melden.