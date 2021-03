Niederstetten. Eigentlich wollte der Niederstettener Gemeinderat die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) mit einer Sonderprüfung bzw. einer prüfungsnahen Beratung der städtischen Finanzen beauftragen.

Diese Bereiche will der Gemeinderatsausschuss überprüfen Der vom Gemeinderat gebildete Ausschuss soll folgende Sachverhalte überprüfen: Möbelbeschaffungen für das Rathaus und hier insbesondere Angebote, Auftragsvergabe und Verbuchung Grundstückskäufe und Grundstücksverkäufe inklusive Protokolle von Gemeinderatssitzungen und Auszahlungsanweisungen Rechts- und Beratungskosten, insbesondere Angebote und Auftragsvergabe sowie Unterlagen zur Nachvollziehbarkeit der Verwendung von Leistungen. Feuerwehrgerätehaus Rinderfeld: Unterlagen und Aktennotizen zum Baustopp durch Bürgermeisterin Naber Reisekosten, Spesenabrechnungen, Bewirtungen und Verfügungsmittel der Bürgermeisterin Geschenkannahmen der Bürgermeisterin, insbesondere Weihnachtsgeschenke 2020 Baumaßnahme UFZ: Korrespondenz zu Wärmelieferungen und Kostenbeteiligung der Stadt Gedenkpfad Tacheles: Unterlagen Förderbewilligung, Auftragsvergabe Windkraftanlagen: Vertragsmodalitäten, Verbuchung von Erstattungszahlungen. sem

Doch diese habe, so erläuterte Bürgermeister-Stellvertreter Harald Dietz in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend, nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht des Landratsamtes, eine prüfungsnahe Beratung abgelehnt.

Auch bei einer Videokonferenz mit städtischen Amtsleiterinnen und zwei Bürgermeister-Stellvertretern Anfang März habe die GPA „weiterhin kein Interesse an der Beauftragung mit einer prüfungsnahen Beratung zu konkret vorgetragenen Fragestellungen“ gezeigt. Deshalb will der Gemeinderat jetzt selbst einen Ausschuss zur Akteneinsicht bilden. Überprüft werden sollen die finanziellen Transaktionen zwischen dem 1. Mai 2018 – dem Amtsantritt von Bürgermeisterin Heike Naber – bis zum 31. Dezember 2020. Fünf Gemeinderatsmitgliedern, Klaus Lahr, Roland Landwehr, Ulrich Roth, Volker Brenner und Heidrun Beck, hat das Gremium diese Aufgabe übertragen. Unterstützt werden sie dabei von dem Sachverständigen Klaus Brodbeck. Der bundesweit tätige Kommunalberater aus dem Ortenaukreis hat früher bei der Gemeindeprüfungsanstalt gearbeitet und war dann Bürgermeister und Landrat. Brodbeck habe, so informierte Stadtrat Ulrich Roth, bei einer persönlichen Vorstellung einen „sehr kompetenten und guten Eindruck hinterlassen“.

„Unregelmäßigkeiten“

Wie Stadtrat Klaus Lahr ausführte, sei diese Überprüfung notwendig, weil man im Zuge der Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Naber auf „Unregelmäßigkeiten“ gestoßen sei. Seiner Meinung nach wäre die GPA „die richtige Behörde“ für eine Überprüfung gewesen. Doch diese habe den Auftrag abgelehnt, „weil dies vom Landratsamt nicht gewünscht“ gewesen sei, vermutet Lahr. „Ich kann das nicht nachvollziehen, warum man dem Wunsch des Stadtrates nicht entspricht“, sagte Lahr. Ziel des Gremiums sei es schließlich, Dinge aufzudecken. Das Verhalten der Behörden erwecke dagegen den Eindruck, „dass man nicht aufdecken sondern zudecken will“. Er hoffe, dass Niederstetten noch dieses Jahr einen neuen Bürgermeister bekomme. Auch deshalb brauche die Stadt „Klarheit bei den Finanzen“. Deshalb sei die Bildung des Gremiums wichtig. Stadtrat Ulrich Roth schloss sich Lahrs Ausführungen an. Durch die jetzt gewählte Variante laste noch mehr Arbeit auf den Schultern der Ehrenamtlichen. Seiner Meinung nach wäre die Überprüfung „die Aufgabe staatlicher Stellen gewesen“.

Bei der Suche nach einem Sachverständigen, der das Thema „von der Pike auf von allen Seiten beleuchten“ könne, habe man „verschiedene Personen angefragt“ und sich schließlich für Brodbeck entschieden. Dieser könne bereits am kommenden Montag die Arbeit aufnehmen und sich bis Mittwoch einen Überblick verschaffen. Dann könne man auch schon mit einem ersten Resümee rechnen. 5000 Euro sind für die Sonderprüfung im Haushaltsplan eingestellt.