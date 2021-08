Filzen und Kalligrafie

Hohebuch. Die Ländliche Heimvolkshochschule Hohebuch bietet folgende Veranstaltungen:

Klangschalen und heilsames Singen am Samstag, 11. September, 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Durch achtsames Hören und Spüren der obertonreichen Klangschalen, angeleitete Übungen, ein Klangbad und das Singen von Liedern aus verschiedenen Traditionen führen zu Entspannung und Stille.

Die Schwingungen der Klangschalen wirken bis tief in die Zellen und regen so die Selbstheilungskräfte an. Keine Vorkenntnisse nötig. Leitung: Rahel Vakalopoulos Referentin: Sandra Rose, Klangtherapeutin.

Warme Fußschmeichler

Filzen: warme Fußschmeichler mit persönlicher Note am Samstag, 11. September, 9 Uhr bis Sonntag, 12. September, 13 Uhr. Aus feinem Merinovlies filzen die Teilnehmer die Hausschuhe über eine Schablone in der Hohlformtechnik. Muster aus Vorfilzen, Seidenfasern, Locken, Kammzügen und geeigneten Stoffen können aufgelegt werden. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Bei Tiermotiven werden Ohren, Augen oder Nasen dreidimensional gestaltet. Knöpfe oder Blüten können die Schuhe zieren. Abschließend werden die Schuhe über Schusterleisten gezogen, in Form modelliert und eine Ledersohle aufgenäht.

Leitung: Rahel Vakalopoulos Referentin: Daniela Dölger, zertifizierte Filzgestalterin.

Kalligrafie: Texte mutiger Frauen von Freitag, 17. September, 18 Uhr bis Sonntag, 19. September, 13.30 Uhr.

Mit den Buchstaben der „serifenlosen Antiqua“ und Varianten der „humanistischen Kursivschrift“ entstehen nach einer spielerischen Übungsphase Textblätter. Den Hintergrund, Initialen, Farbe und Text fügen die Teilnehmer zu einer Gesamtkomposition zusammen. Für Anfänger und Fortgeschrittene.

Leitung: Rahel Vakalopoulos Referentin: Renate Mildner-Müller, Kalligrafin, Pädagogin.

