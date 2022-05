Niederstetten. Das Landwirtschaftsamt und das Umweltschutzamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis veranstalten am Mittwoch, 25. Mai, mit dem Kommunalen Landschaftspflegeverband Main-Tauber (KLPV) einen FFH-Grünlandtag in Niederstetten. Beginn ist um 13 Uhr in der Alten Turnhalle. Ziel der Veranstaltung ist es, geeignete Bewirtschaftungsempfehlungen für Grünlandflächen in Fauna-Flora-Habitat-Gebieten (FFH-Gebieten) aufzuzeigen und mit den Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern zu diskutieren.

Dabei geht es auch um rechtlichen Rahmenbedingungen wie das Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Deutschland wegen Zielkonflikte zwischen Landwirtschaft und Naturschutz.

In einer Grünlandbegehung auf ausgewählten FFH-Wiesen wird die Güte einzelner Flächen im Sinne des Naturschutzes aufgezeigt und das Zusammenspiel von Bewirtschaftung und Witterung veranschaulicht. Der Grünlandtag steht allen interessierten Landwirtinnen und Landwirten offen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die geltenden Coronaregeln und Hygienevorschriften sind einzuhalten. Rückfragen beantwortet das Landwirtschaftsamt unter der Telefon 07931/4827-6324. lra

