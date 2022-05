Feuerwehr feiert doppelt

Leuzendorf/Schrozberg. Noch bevor in Leuzendorf an Christi Himmelfahrt das weithin bekannte Magazinfest mit Rettich und Käse startet, wird am Mittwochabend um 19 Uhr das Löschgruppenfahrzeug 10 offiziell an die Feuerwehr übergeben, wozu die Bevölkerung willkommen ist, wie Abteilungskommandant Peter Baureis betont. Das Fahrzeug ist bereits vor über einem Jahr in Dienst gestellt worden und hat sich schon bei einigen Einsätzen bewährt. Aufgrund der pandemiebedingten Vorgaben konnte die offizielle Fahrzeugübergabe bisher jedoch noch nicht erfolgen. Ab 20 Uhr laden die Feuerwehleute aus der Landwehr dann zum gemütlichen Beisammensein am Feuerwehrhaus am Ortszentrum ein.

Tore werden geöffnet

Am Sonntag, 29. Mai ist nicht nur der „Schrozberger Sommer“, sondern die Feuerwehrabteilung Schrozberg öffnet auch die Tore ihres Feuerwehrhauses in der Bahnhofstraße. Ab 10.30 Uhr geht es mit dem Frühschoppen los. Zur Mittagszeit wird feuriger Meerrettich mit Siedfleischserviert und weitere Speisen. Wer sich am Nachmittag eine Pause vom Trubel in der Stadt gönnen möchte, kann dies bei einem Kaffee mit selbstgebackenen Kuchen und Torten ebenfalls bei der Feuerwehr. Für alle jungen Festbesucher sorgt die Jugendfeuerwehr für spritzige Spielmöglichkeiten.

Der „Schrozberger Sommer“ findet seinen Abschluss auch im Feuerwehrhaus: Ab 17 Uhr sorgt die „Schairemussich“ für gute Unterhaltung mit zünftiger Blasmusik. tb

