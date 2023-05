Festspiele spenden 100 Karten

Röttingen. Die Frankenfestspiele Röttingen unterstützen auch in der aktuellen Freilichtsaison soziale Einrichtungen: Bürgermeister Hermann Gabel hat kürzlich auf der Alten Mainbrücke in Würzburg 100 Freikarten für die Frankenfestspiele Röttingen an soziale Einrichtungen übergeben.

Die Festspiele, die in der Hand der Stadt Röttingen liegen, unterstützen seit Jahren diejenigen, denen aus finanziellen, gesundheitlichen oder sozialen Gründen ein Besuch kultureller Veranstaltungen nicht so einfach möglich ist. Vier soziale Einrichtungen in Würzburg können nun jeweils eine Abendvorstellung von „Das Spukschloss im Spessart“, „Honig im Kopf“ und den Festspiel-Cocktail besuchen: der Fachbereich Integration, Inklusion und Senioren der Stadt Würzburg, die Johanniter-Unfallhilfe, das Seniorenzentrum St. Thekla sowie die Kulturtafel Würzburg. Den Kontakt zu den Einrichtungen hat der gebürtige Röttinger Erich Beck hergestellt. Ab dem 15. Juni starten die Abendvorstellungen der Jubiläumssaison. Informationen unter www.frankenfestspiele.de. brun