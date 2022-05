Festspiele im sozialen Einsatz

Röttingen. Unlängst übergaben Bürgermeister Hermann Gabel, Zweiter Bürgermeister Josef Geßner und Weronika Tokarczyk, Leiterin für Stadtmarketing und Tourismus, von der Stadt Röttingen hundert Freikarten für die Frankenfestspiele Röttingen an soziale Einrichtungen im Hofgarten der Residenz in Würzburg.

Die Frankenfestspiele Röttingen, die in der Hand der Stadt liegen und somit einen kommunalen Träger haben, unterstützen seit Jahren diejenigen, denen aus finanziellen, gesundheitlichen oder sozialen Gründen ein Besuch kultureller Veranstaltungen nicht einfach zu ermöglichen ist.

Drei soziale Einrichtungen können dank der Einladung zu den Frankenfestspielen nun jeweils eine Abendvorstellung von „Das Wirtshaus im Spessart“ besuchen. Für die VdK Gerbrunn nahmen Gottfried und Annemie Olbrich die Freikarten dankend entgegen. Ebenfalls bedankten sich für „Die Johanniter“ Regionalvorstand Ralph Knüttel, der Freikarten unter anderem für Seniorenausflüge erhielt, sowie Einrichtungsleiter Johannes Amrhein, der die Freikarten für Heimbewohner des Caritas Seniorenzentrum St. Thekla aus Würzburg in Empfang nahm.

Den Kontakt zu den Einrichtungen hat der gebürtige Röttinger Erich Beck hergestellt, der sich bereits seit Jahren ehrenamtlich für soziale Einrichtungen in Verbindung mit den Festspielen in Röttingen engagiert. Mit aller Begeisterung und Herzlichkeit setzt er sich hierfür ein. Beck wurde aufgrund seines vielseitigen ehrenamtlichen Engagements mehrfach ausgezeichnet u.a. mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande, dem Tanzenden Schäfer der Stadt Würzburg sowie der Verdienstmedaille der Stadt Röttingen.

Ab dem 16. Juni starten die diesjährigen Abendvorstellungen. Nähere Informationen und alle Termine finden Interessierte im Internat unter www.frankenfestspiele.de. pm