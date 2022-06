Festhalle wird zur bunten Kinderbuchwelt

Kirchberg. Die ersten Kirchberger Kinderliteraturtage finden am Wochenende 2./3. Juli, statt. Veranstalter sind die Stadtbücherei und vhs Kirchberg an der Jagst in Zusammenarbeit mit der Illustratorin und Kinderbuchautorin Martina Kanold.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kinderliteraturtage verwandeln die Festhalle in Kirchberg an der Jagst für zwei volle Tage in eine bunte Kinderbuchwelt. Kinder im Alter zwischen drei und zehn Jahren können eintauchen in Geschichten, Abenteuer und Spielspaß.

An beiden Veranstaltungstagen finden jeweils von 10.30 bis 16.30 Uhr unterschiedliche Lesungen statt. Für jedes Lesealter ist etwas dabei. Jede Lesung dauert 20 Minuten. Fragen an die Autoren sind im Anschluss an die Lesung möglich.

Mehr zum Thema „Grenzenlos“ Ein Fest, so bunt wie das Leben Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel FN-Interview Lesung in der Mediothek Boxberg dreht sich um Nachhaltigkeit Mehr erfahren

An den Messeständen können die Kinder mit den Autorinnen und Autoren ins Gespräch kommen und Bücher signieren lassen. Die Messe lädt außerdem zum Schlendern ein, in Büchern zu stöbern und die nächste Sommerlektüre zu finden.

Für noch mehr Spaß und Interaktion zwischen Kindern und Autoren sorgt das Begleitprogramm. Die Autoren bieten jeden Tag Aktionen für Kinder an. Es stehen Bastelprojekte, Schreibworkshops, Zeichenkurse, Bewegungsspiele und noch vieles mehr auf dem Programm.

Außerdem wird eine gemütliche Leseecke eingerichtet, in der sich die Besucher zurückziehen und ihre Nasen in Bücher stecken können. Alle Bücher aus der Leseecke wandern im Anschluss an die Kinderliteraturtage in die Stadtbücherei Kirchberg an der Jagst . Der Eintritt ist frei, eine Spende erwünscht. Unter www.kirchbergerkinderliteraturtage.com werden alle Autoren und ihre Bücher vorgestellt.