Ferientage in Wald und Feld

Hohebuch. Urlaub daheim muss nicht eintönig und langweilig sein. Die Ferientage der Ländlichen Heimvolkshochschule Hohebuch (2. bis 8. August) sind eine Erlebniswoche für Familien, Jugendliche wie Erwachsene. Die ganze Woche verbindet Outdoor-Aktivitäten mit Einblick in Landwirtschaft und Natur. Kanufahren, Bogenschießen, Bauernhof-Besuche, Kupfertal-Wanderung, Nachtwanderung, Radtour und vieles mehr erwarten die Teilnehmer. Start ist an der Ländlichen Heimvolkshochschule Hohebuch. Die Ferientage können zusammenhängend oder als Einzeltage gebucht werden. Die Seminarleitung hat Melanie Burkhardt. Anmeldung an Ländliche Heimvolkshochschule Hohebuch, 74638 Waldenburg, Telefon 07942/107-0, info@hohebuch.de. Weitere Informationen unter www.hohebuch.de

