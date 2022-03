„Federlesen“ zum Thema Testament

Neuenstein. Egal, ob es um ein kleines Vermögen geht oder nur um ein paar gebrauchte Kleider: Im Angesicht des Todes haben sich die Menschen der Frühen Neuzeit Gedanken gemacht, wer ihre Besitztümer erhalten soll. Bürgerliche Testamente des 17. und 18. Jahrhunderts zeigen die Entscheidungen auf und vermitteln einen Eindruck sozialer und familiärer Netzwerke. Mehrere Testamente aus den Beständen des Hohenlohe-Zentralarchivs in Neuenstein bilden den Lesestoff für einen weiteren Kurs der Reihe „Federlesen“. Dozent: Jan Wiechert. Der Lesekurs wird zweifach durchgeführt. Kurs I findet als Online-Kurs, Kurs II in Präsenz im Hohenlohe-Zentralarchiv in Neuenstein statt. Kurs I: 16., 23., 30. März und 6. April, je 19 bis 20.30 Uhr. Anmeldung unter https://eveeno.com/federlesen_letzte_dinge_1

Kurs II: 17., 24., 31. März und 7. April je 18.30 bis 20 Uhr. Anmeldung unter: https://eveeno.com/federlesen_letzte-dinge_2. Infos auch unter Telefon: 07942/94780-0.

