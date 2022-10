Fast archaische Bildsprache

Röttingen. Eine außergewöhnliche Ausstellung kann man ab dem 8. Oktober in der Spitalkirche, die Bestandteil des Röttinger Julius Echter Stifts ist, besuchen. Zu sehen sind Werke der niederländischen Künstlerin Carla van de Puttelaar und der Baden-Badenerin Hilke Turré.

Zwei Künstlerinnen treffen hier aufeinander, deren Techniken nicht unterschiedlicher sein können. Carla van de Puttelaar, die Fotografin und Filmemacherin, und Hilke Turré die Bildhauerin. Dieses Projekt der Ricarda Fox Galerie Mülheim mit dem treffenden Namen „Similar Thoughts“ bringt den jüngsten Film „Trance“ von Carla van de Puttelaar und neue eindrucksvolle Skulpturen von Hilke Turré zusammen.

Stahl, Ton, Knochenleim

Es ist ein Zusammentreffen, das auf der gemeinsamen Faszination für die Ausdrucksmöglichkeiten des menschlichen Körpers und die Formen, Texturen und Farben der natürlichen Welt beruht. Fast archaisch ist die Bildsprache, auf die die gebürtige Ravensburgerin Hilke Turré dafür zurückgreift. Stahl, Ton, Knochenleim und textile Stoffe.

Tatsächliche menschliche Züge deutet sie nur an, Umrisse, Gesten und Bewegungen stehen im Vordergrund. Sie lebt und arbeitet in Baden-Baden. Sie hat in Kairo, Florenz und New York gelebt, sowie intensiv den Westen der USA bereist. Von überall resultieren Erfahrungen und Eindrücke, die sie nach und nach in ihre Arbeit eingearbeitet hat.

Voll von Kontrasten

Turrés Werk ist voll von Kontrasten, die alle um ein großes Thema kreisen: die Menschen. Die Bildhauerin hat sich mit ihrer Kunst ein eigenes Universum geschaffen, das weit ab jeder geschmäcklerischen Kompromisshaftigkeit all die Erfahrung ihres über 40-jährigen Schaffens in einer vollendeten Form zum Ausdruck bringt. Dr. Carla van de Puttelaar ist Kunsthistorikerin und Künstlerin, bekannt für ihre Arbeit als Fotografin. Sie lebt und arbeitet in Amsterdam.

Der Film „Trance“ der 2022 entstand und nun das erste Mal in der Röttinger Spitalkirche öffentlich präsentiert wird, ist voller Schönheit an Bewegungen, Körpern und kostbaren Stoffen. Unterlegt ist er mit einem sphärischen Klangteppich. Obwohl ihre Arbeit von den holländischen Meistern beeinflusst ist, sind die daraus resultierenden Bilder modern und spiegeln eine feministische Sicht auf die Figuren wider, die durch den weiblichen Blick gesehen werden. Ihre Technik ist eine ischung aus Moderne und historischen Bezügen zu den alten niederländischen Meistern.

Ihre Arbeiten sind in vielen Publikationen erschienen, sie arbeitet auch für international anerkannte Magazine und Verlage wie „The New York Times Magazine“, The New Yorker“ und „Random House“.

Mehr als eine Ausstellung

Das Cover, das sie 2015 für das „New York Times Magazine“ machte, wurde zu einem der besten Fotos des Jahres gewählt. Das Projekt „Similar Thoughts“ ist ein künstlerischer Dialog, der etwas Überwältigendes und Mystisches hat.

Es ist mehr als eine Ausstellung, es ist eine Aufführung, in der Bild, Film und Skulpturen eine Synergie mit dem Raum, seinem Licht, den Geräuschen, den sakralen Skulpturen und dem Altar eingehen.