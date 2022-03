Familienforschung ist spannend

Neuenstein. Wer sich mit der Geschichte seiner Familie, seines Wohnortes oder seiner Heimat auseinandersetzt, wird über kurz oder lang auf die Institution der Archive stoßen. An diesem Punkt kann eine faszinierende Entdeckungsreise in die Vergangenheit beginnen. Doch wie geht man diese Reise am besten an? Was erwartet den Teilnehmer im Archiv? Ein Kompaktseminar des Hohenloher Zentralarchivs Neuenstein vermittelt den Teilnehmern grundlegende Kenntnisse im Aufbau von Archiven, zum Umgang mit Findmitteln und zu den Arbeitsbedingungen im Archiv. Mit dieser Einführung und Praxistipps zur Recherche, können Archivneulinge ihre Reise in die Vergangenheit beginnen. Dieses Onlineseminar findet am Freitag, 18. März, von 16.30 bis 18.30 Uhr mit dem Dozent Jan Wiechert, Öhringen/HZAN, statt. Eine Kursgebühr wird erhoben. Eine Onlineanmeldung ist unter https://eveeno.com/famfoki, erforderlich. Nähere Informationen erhält man beim Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein unter Telefon 07942/947800; E–Mail hzaneuenstein@la-bw.de. Der Kurs ist Teil der vierteiligen Reihe „Familienforschung im Fokus“. Alle Teile können unabhängig voneinander besucht werden. In den kommenden Wochen werden auch die anderen drei Teile jeweils als Onlineseminar angeboten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der nächste Termin ist am Freitag, 25. März, von 16.30 bis 18.30 Uhr: Familienforschung im Fokus, II.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2