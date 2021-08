Familien unterstützen

Hohenlohekreis. „Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“, sagt ein bekanntes Sprichwort. Was aber heißt das für Familien, wenn keine Oma, kein Opa, Tante oder Freunde in der Nähe sind, die ab und zu einige Betreuungsaufgaben übernehmen und helfen, schwierige Situationen zu meistern – wenn also familiäre und gewachsene Netzwerke nicht vorhanden sind?

Familien in dieser Situation zu begleiten und zu unterstützen ist das Ziel einer Familienpatenschaft, die individuell vereinbart wird.

Sie orientiert sich einerseits an den Bedürfnissen der Familien und andererseits an den Möglichkeiten und Wünschen der Familienpaten. Ehrenamtliche Familienpaten schenken Kindern Zeit und Aufmerksamkeit.

Beispielsweise lesen sie Kindern vor, gehen mit ihnen spazieren, auf den Spielplatz, oder fördern im gemeinsamen Spiel und beim Basteln die Fantasie.

Intensive Einarbeitung

Das Jugendamt des Hohenlohekreises sucht für Familien mit kleinen Kindern in Dörzbach und Umgebung dringend Unterstützung durch lebenserfahrene Menschen, die eine ehrenamtliche Patenschaft übernehmen.

Die künftigen Familienpaten werden intensiv und umfassend auf ihre Aufgabe in der Familie vorbereitet. Während der Patenschaft werden sie professionell begleitet und erhalten Hilfe beim Organisieren und Gestalten der Patenschaft. Das Hilfeangebot „Ehrenamtliche Familienpaten“ ist ein niederschwelliges Angebot im Bereich der „Frühen Hilfen“ des Hohenlohekreises.

Wer sich für eine Tätigkeit als Familienpatin oder -pate interessiert, kann sich unverbindlich informieren bei Esther Herdtweck, Telefon 07940/18-439, E-Mail Esther.Herdtweck@Hohenlohekreis.de und bei Susanne Christ, Telefon 07940/18-438, Mobil 0170 565 99 31, E-Mail: Susanne.Christ@Hohenlohekreis.de.