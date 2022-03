Falsche Spendensammler

Rothenburg. In den vergangenen Tagen häuften sich bei der Polizei Rothenburg die Hinweise auf betrügerische Spendensammler an der Haustür: Unter der Vorgabe, für Hilfsbedürftige anlässlich des Ukraine-Konfliktes Geld zu sammeln, sprechen Einzelpersonen oder Kleingruppen in ganzen Straßenzügen vor. Nach polizeilicher Einschätzung dürfte es sich nicht selten um aus Osteuropa stammende Bettler-Clans handeln. Die Chance, dass die gut gemeinten Geldspenden in diesen Fällen an der richtigen Stelle ankommen, dürften somit nahezu gegen Null gehen. Bei polizeilichen Kontrollen wurden vermehrt solche Gruppierungen auch in Rothenburg und den umliegenden Orten festgestellt. Es wurden stets Platzverweise für die jeweilige Kommune ausgesprochen. Um sicherzustellen, dass Spenden ordnungsgemäß verwendet werden, wird empfohlen, sich ausschließlich an persönlich bekannte Personen örtlicher Hilfsprojekte oder die großen Hilfsorganisationen zu wenden.

