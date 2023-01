Die Polizei Rothenburg hat am Montag Nachmittag mitgeteilt, dass am Freitagvormittag und am Montag Morgen im Bereich Neusitz und Geslau Personen unterwegs gewesen seien, die sich als Kontrolleure des Landratsamts Ansbach ausgegeben und so versucht hätten, unberechtigt an Waffen zu kommen.

Falschen Ausweis vorgelegt

Die beiden Männer klingelten demnach an den Haustüren, wo ihnen

...