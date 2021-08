Fahrt ging in die Hose

Neusitz. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer war am Samstag gegen 4 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der A 7 in Richtung Würzburg unterwegs, als ihn ein dringendes Bedürfnis überkam. Bis zum nächsten Rastplatz schaffte er es anscheinend nicht mehr, daher hielt er auf freier Flur auf dem Seitenstreifen an und sorgte für Erleichterung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anschließend setzte er sich entspannt wieder in seinen Wagen und fuhr weiter. Nach einer kurzen Strecke meldete ihm sein Fahrzeug jedoch, dass der Zündschlüssel fehlen würde.

Der Mann fuhr aber weiter, zumindest so lange, bis sein Fahrzeug aufgrund des fehlenden Schlüssels von selbst stehen blieb. Der Mann stellte den Motor ab, um dann allerdings zu erkennen, dass er den Motor ohne Schlüssel nicht mehr starten konnte. Daher rief er die Polizei um Hilfe.

Offensichtlich war dem Fahrer bei seinem Stopp der Schlüssel aus der Hosentasche gefallen. Da er nicht mehr genau sagen konnte, wo er angehalten hatte, war eine Absuche in der Nacht nicht erfolgversprechend. Folglich verständigte der Mann einen Abschleppdienst, der ihn und seinen Pkw ein- beziehungsweise auflud. Ob die Fahrt bis nach Niedersachsen ging, wo der Mann wohnt, ist nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2