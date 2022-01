Fahrgäste angegriffen

Rothenburg. Eine 41-jährige Rothenburgerin und ihr 49-jähriger Ehemann fuhren am vergangenen Samstag, 15. januar gegen 21 Uhr mit der Regionalbahn von Steinach in Richtung Rothenburg ob der Tauber. Laut Pressemitteilung der Polizei wurden die beiden Fahrgäste bereits im Zug von einer Gruppe junger Leute angepöbelt. Dies führte so weit, dass die Frau von einem der jungen Männer ins Gesicht geschlagen wurde. Nach Ankunft des Zuges in Rothenburg wurde der Ehemann ebenfalls von einem jungen Mann aus der Gruppe geschlagen.

Die Ermittlungen zur Fallaufklärung wurden aufgenommen, so dass ein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. pol