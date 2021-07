Fahrerflucht begangen

Rothenburg. In der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in der Bahnhofstraße kam es am Dienstag zwischen 10.30 und 12 Uhr zur Beschädigung eines schwarzen Pkw der Marke Ford, Typ Focus, mit Crailsheimer Zulassung (CR). Die 35-jährige Geschädigte stellte an der hinteren Stoßstange einen Unfallschaden fest.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug dagegen gefahren und hatte dabei den Schaden von rund 1000 Euro verursacht. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter.

Das gesuchte Fahrzeug könnte rot lackiert sein, denn es fanden sich entsprechende Farbspuren im Bereich des Schadens.