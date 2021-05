Ein 37 Jahre alter MAN-Sattelzuglenker befuhr am Montag gegen 16.30 Uhr die Straße „In den Kreidenäckern“ in Kirchberg/Jagst und wollte an der Kreuzung zur L 1040 geradeaus über die L 1040 in die Ortsstraße einfahren.

Beim Queren der L 1040 übersah der Lasterfahrer offenbar einen aus Richtung Kirchberg heranfahrenden VW Golf eines 41-Jährigen. Der VW Golf prallte seitlich gegen den Lkw

...