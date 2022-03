Hohenlohekreis/Main-Tauber-Kreis. Ein Fachtag für Direktvermarkter rund um das Thema Nachhaltigkeit findet am Mittwoch, 30. März, findet von 9 bis 16.30 Uhr statt. Die Veranstaltung richtet sich an Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter landwirtschaftlicher Betriebe und wird vom Landwirtschaftsamt des Hohenlohekreises in Kooperation mit Main-Tauber-Kreis, Rems-Murr-Kreis sowie den Landkreisen Schwäbisch Hall, Ludwigsburg und Karlsruhe angeboten.

Thema Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist eines der großen Schlagworte unserer Zeit. Landwirtschaftliche Betriebe stehen dabei besonders im Fokus. Ohne sie ist eine regionale und nachhaltige Ernährungssicherung nicht möglich. Gleichzeitig stehen Betriebe auch immer wieder in der Kritik, obwohl sie die Wünsche der Verbraucher bei ihrer Produktionsweise berücksichtigen.

Mit diesem Online-Fachtag werden den Betriebsleiterinnen und Betriebsleitern Antworten auf die sich daraus ergebenden Fragestellungen gegeben: Wie gelingt es direktvermarktenden Betrieben, sich noch stärker über nachhaltiges Wirtschaften zu profilieren? Welche Strategien fährt der Einzelhandel?

Nachhaltigkeit aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten gibt den Betrieben neue Impulse, nachhaltig zu handeln und auch erfolgreich zu kommunizieren.