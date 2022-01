Fachkraft für Betreuung

Tauberbischofsheim. Fachkräfte für Betreuung sowie Betreuungsassistenten übernehmen die soziale Betreuung und hauswirtschaftliche Versorgung hilfsbedürftiger Menschen in Pflegeheimen, Tagesstätten oder auch in Privathaushalten. Gemäß den Richtlinien nach Paragraf 53b SGB XI veranstaltet der Bildungsträger Donner und Partner einen Lehrgang zur Qualifikation zum Betreuungsassistenten in Tauberbischofsheim. Er richtet sich an Personen, die eine Betreuungstätigkeit in Pflegeheimen oder in der häuslichen Versorgung ausüben möchten und über keinen therapeutischen oder pflegerischen Berufsabschluss verfügen. Inhalte der Maßnahme sind unter anderem medizinische Grundkenntnisse, Basiskenntnisse der Pflege, ein Erste-Hilfe-Kurs, Hauswirtschaft und Ernährungslehre, Beschäftigungsmöglichkeiten und Freizeitgestaltung für Menschen mit Demenzerkrankungen sowie Kenntnisse der Kommunikation. Voraussetzung ist ein 40-stündiges Orientierungspraktikum. Eine Förderung des Seminars durch einen Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit und des Jobcenters oder durch die Rentenversicherung ist gegebenenfalls möglich. Für den nächsten Kurs von 7. Februar bis 21. April, Teilzeit von 8.30 bis 12.30 Uhr, sind noch Plätze frei. Anmeldung und nähere Infos bei Donner und Partner, Ganter Campus 3 (ehemalige Kaserne), Tauberbischofsheim, Telefon 09341/846810, www.donner-partner.de.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1