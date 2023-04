Exquisite Mischung aus Folk und Blues

Langenburg. „Biber Herrmann ist einer der authentischsten und wichtigsten Folk-Blues-Künstler in unserem Lande und darüber hinaus. He’s a real soul brother, und glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede.“ Mit diesen Worten adelte der legendäre Konzertveranstalter Fritz Rau, der neben den Rolling Stones und Eric Clapton die ganze Welt-Elite des Blues, Rock und Jazz auf die Bühnen Europas gebracht hat, den Songwriter und Gitarristen.

Zu Recht, denn Biber Herrmann vereinigt Singer/Songwriter-Poesie, virtuose Gitarren-Artistik und stampfenden Akustik-Blues zu einer exquisiten Mischung, die ihre eigene Sprache und Färbung besitzt.

Nach seinem Konzert mit dem International Cajun Trio 2012 und seinem Solo-Konzert 2014 kommt Biber Herrmann am Samstag, 22. April, um 20 Uhr nun zum dritten Mal mit seiner rauchigen Stimme, mit Liedern und Geschichten aus seinem Leben on the road und erdigem Blues in den Philosophenkeller in Langenburg – das letzte Konzert, bevor sich die Kultur im Philo bis Oktober in die Pause verabschiedet.

Kartenbestellungen unter Telefon 07905/910218 oder doris.von-goeler@langenburg.de