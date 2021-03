Hohenlohekreis/Main-Tauber-Kreis. Die jährliche Fachexkursion zum „Lernort Bauernhof“ für Neueinsteiger und erfahrene Betriebe findet am Freitag, 16. April, von 9 bis 16 Uhr auf dem Obsthof Rembold in Baumerlenbach statt. Die Themen liegen dieses Jahr in den Bereichen Obstbau und Biodiversität. Am Lernort Bauernhof werden Erfahrungen gesammelt, wie Naturraum und Vielfalt für Schulklassen erlebbar gemacht werden können.

Schulkooperationen mit Lernort Bauernhof sollen sich zu verlässlichen Partnerschaften zwischen Schule und landwirtschaftlichem Betrieb entwickeln. Auf den Obsthof der Familie Rembold kommen jedes Jahr mehrere Schulklassen, um den Anbau von Äpfeln zu erkunden. Katja Rembold stellt Ideen zum Einstieg in die Hoferkundung und Hofstationen vor. Stationen zum Streuobstanbau veranschaulicht Ann-Kathrin Käppeler, Projektleitung Lernort Bauernhof.

Erfahrungen mit älteren Schülern zur Biodiversität teilt Monika Göltenboth vom Landwirtschaftsamt des Hohenlohekreises. Neue Zugänge zu einem Klassiker bringt Landwirtin Sissy Beck aus Fichtenau mit. Die Fortbildung ist ein gemeinsames Angebot der Landwirtschaftsämter des Hohenlohekreises und der Landkreise Main-Tauber, Schwäbisch Hall und Rems-Murr in Zusammenarbeit mit dem Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems.