Am 5. Juni war in großen Lettern als Überschrift zu lesen „Bau von drei ’Besonders leisen’ Windkraftanlagen gestartet“. Erklärt wird dies so – ich zitiere: Bei den geplanten Windenergieanlagen handelt es sich um „getriebelose“ Windenergieanlagen mit Direktantrieb. Das habe den Vorteil, dass die Windräder besonders leise seien. Zitatende.

Ich bin nun kein Techniker, ich verstehe etwas von Lebensmitteln und liebe Fakten, von denen ich was verstehe. Angaben über Lärm, ohne Angabe der Werte (Dezibel), sind undiskutabel. Es wird weitergetrickst: Die Nabenhöhe der drei Windräder beträgt jeweils 160 Meter, während der Durchmesser der Rotorblätter 138 Meter umfasst. Keine Angabe über die Gesamthöhe der Anlage. Nach meiner Meinung beträgt die Gesamthöhe der Räder 229 Meter. Das sind also übergroße Türme, welche bestimmt nicht die Landschaft verschönern. Zwei der Türme werden im Wald stehen (der Wald, der also sowieso beschädigt ist, erfährt zusätzliche Schädigung auch durch den Bau von Straßen für Schwerlastverkehr). Ein Turm steht auf einer ehemaligen Erddeponie, also kein gewachsener Boden. Was braucht man da für ein Riesenfundament ? Weiter wird fabuliert: Die Windkraftanlage bringt die Megawattleistung pro Jahr von rund 31 Millionen Kilowattstunden, wodurch 9000 Haushalte versorgt werden, unter Einsparung von 32 Tonnen CO2.

Die Entfernung zu den Ortschaften beträgt jeweils mehr als 1000 Meter. Wenn diese Anlage in Bayern erstellt würde, müsste der Abstand 2290 Meter betragen.

Bayern schützt damit die Menschen vor den Gefahren des Betreibens von Windrädern in gesundheitlicher und wirtschaftlicher Hinsicht, zum Beispiel bei der Entwertung der eigenen Immobilie.

Die Kosten der Anlage liegen bei rund 21 Millionen Euro – was ist, wenn der Wind gar nicht vorhanden ist?

Corona hat dafür gesorgt, dass der Staat keine Subventionen mehr zahlen kann.

