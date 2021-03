Niederstetten. Hat das Landratsamverhindert, dass die Gemeindeprüfungsanstalt die Finanzen der Stadt Niederstetten prüft? Das wollten die FN wissen und haben von der Pressestelle des Landratsamtes dazu folgende Antwort bekommen: Es sei so, „dass die Prüfung kommunalverfassungsrechtlicher Fragen (’War eine Person berechtigt, ein Rechtsgeschäft einzugehen?’) Aufgabe der Kommunalaufsicht im Landratsamt ist, während die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) sich mit kommunalwirtschaftlichen Fragen befasst („Wurde eine Ausgabe an der richtigen Stelle verbucht?“). Die GPA handelt hierbei im Auftrag der Kommunalaufsicht und stimmt sich demzufolge mit ihr ab. Die Kommunalaufsicht im Landratsamt und die GPA sind sich auch vollkommen einig über diese gesetzlich festgelegte Aufgabenverteilung, so dass es keine Weisung des Landratsamtes an die GPA gegeben hat, von der Sonderprüfung abzusehen, die der Gemeinderat der Stadt Niederstetten in Auftrag geben wollte.“

Vielmehr „hat die GPA nach unserer Kenntnis dem Gemeinderat der Stadt Niederstetten mitgeteilt, dass sie die gewünschten kommunalverfassungsrechtlichen Prüfungen aus diesen Gründen weder vornehmen kann noch will, weil dies in erster Linie zu den Aufgaben der Kommunalaufsicht gehört.“