Erzeuger wählen Vorstand

Niederstetten. Die Jahreshauptversammlung der UEG Hohenlohe-Franken (Unabhängige Erzeugergemeinschaft für Qualitätsferkel) findet am Dienstag, 6. Juli, um 19.30 Uhr in der Alten Turnhalle in Niederstetten statt. Die Tagesordnung umfasst die üblichen Regularien mit Wahlen und ein Referat von Edwin Mantel. Über die Tagesordnung hinausgehende Anträge, über die ein Beschluss gefasst werden soll, sind so rechtzeitig beim Vorsitzenden einzureichen, dass sie drei Tage vor der Jahreshauptversammlung bekannt gegeben werden können. Die Mitglieder und Gäste, die an der UEG-Hauptversammlung teilnehmen, sollen sich vorher schriftlich anmelden. Die Anmeldung zur Versammlung muss bis 1. Juli in der UEG-Geschäftsstelle eingehen.

