Erste Hilfe für Kinder

Bad Mergentheim. Bei den Ferienkursen der Volkshochschule für Schüler gibt es in der letzten Ferienwoche noch Restplätze in sechs Kursen.

Das Programm „Gestalten mit Ton“, wird für Grundschüler bis neun Jahre angeboten. Es findet an zwei Terminen am Mittwoch, 7. September sowie am Donnerstag, 8. September, nachmittags statt. „Selbstverteidigung für Kinder ab acht Jahren“, steht am Dienstag, 6. September sowie am Dienstag, 13. September, an zwei Nachmittagen auf dem Programm.

Ferienkurs Englisch

Ein „Erste-Hilfe-Kurs für Kinder von fünf bis acht Jahren“, wird am Donnerstag, 8. September, als Einzeltermin am Vormittag angeboten. Wer fit ins neue Schuljahr starten möchte, kann den am Montag, 5. September, startenden „Ferienkurs Englisch“ besuchen. Er richtet sich an Schüler nach der siebten und achten Klasse und umfasst insgesamt vier Nachmittags-Termine.

Am gleichen Tag startet auch ein „English Refresher Course“, bei dem es hauptsächlich um Grammatik geht. Er richtet sich an Schüler der achten bis zehnten Realschul-Klasse. Auch dieses Angebot findet nachmittags statt und umfasst insgesamt vier Termine im Wochenverlauf. Schließlich gibt es als dritte Wahlmöglichkeit im gleichen Zeitraum, noch den „Discussion Club“ für Schüler der zehnten bis zwölften Klasse (vier Termine, nachmittags).

Information, Beratung und die Anmeldung zu allen Kursen ist unter Telefon 07931/574300 möglich oder online über die Internetseite www.vhsmgh.de.