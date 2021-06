Erste Dosis für 180 Personen

Niederstetten. Das Impfen in Firmen durch Betriebsärzte ist in vollem Gange. Im Main-Tauber-Kreis ist „Bass“ aus Niederstetten mit vorne dabei. Trotz hoher Bemühungen haben viele Personen keine Termine in Impfzentren oder bei Hausärzten erhalten.

Durch das Impfangebot bei Bass konnten am 15. und 21. Juni bereits 180 Personen die erste Impfdosis erhalten. Der Termin für die Zweit-Impfung steht ebenfalls. Diese Möglichkeit wollte das Unternehmen nicht nur den eigenen Mitarbeitern bieten. Auch Angehörige, Bekannte sowie Mitarbeiter von umliegenden Firmen und des Rathauses Niederstetten konnten die Gelegenheit wahrnehmen. pm