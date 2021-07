Erinnerungsstätte am 1. August offen

Brettheim. Trotz Ferienzeit ist die Brettheimer Erinnerungsstätte am kommenden Sonntag, 1. August, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. So besteht auch am ersten Augustsonntag die Möglichkeit, die Ausstellung über die Ereignisse in den letzten Kriegswochen von 1945 zu besichtigen. Außer einer Führung und einem eindrücklichen Dokumentarfilm bietet der Förderverein umfangreiche Literatur zur Ortsgeschichte, zu Nationalsozialismus und Weltkrieg. Eine Ferienlektüre der besonderen Art hat der Förderverein ebenfalls anzubieten: 2019 erschienen, bietet das Buch „Die Männer von Brettheim“ zwar keine entspannende Lektüre, dafür aber eindrückliche Einblicke in Kriegszeit, Hitlerjugend, Familienschicksale und Justizversagen. Außer in der Erinnerungsstätte ist das Buch auch im Rathaus Brettheim sowie im Textilgeschäft Braun erhältlich. Da nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern eingelassen werden kann, ist eine Anmeldung bei Norman Krauß erforderlich – entweder unter Telefon: 07958 / 508 oder per E-Mail NormanKrauss@gmx.de. Der Eintritt ist frei.

