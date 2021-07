Erfolgreiche Vermisstensuche der Sicherheitswacht

Rothenburg. Eine aufgelöste Frau sprach am Samstag gegen 16.30 Uhr am Rothenburger Marktplatz zwei Angehörige der Rothenburger Sicherheitswacht an und teilte ihnen mit, dass sie ihren siebenjährigen Sohn vermissen würde. Sofort wurden Einheimische und Touristen von den beiden Sicherheitswacht-Mitarbeitern mit in die Suche eingebunden, wie die Rothenburger Polizei mitteilte.

Schon kurz darauf – gegen 17 – hatte ein freiwilliger Helfer, der mit seinem Fahrrad im Burggarten unterwegs war, den Jungen dort aufgespürt.

Der Mutter übergeben

Der Siebenjährige wurde anschließend seiner sichtlich erleichterten Mutter übergeben. Suchmaßnahmen der Rothenburger Polizei waren aufgrund des durch die Sicherheitswacht schnell organisierten und erfolgreichen „Suchtrupps“ nicht mehr nötig, wie es abschließend in der Pressemitteilung heißt.